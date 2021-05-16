Италия отменяет карантин для туристов из стран ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. МЗ Италии с 16 мая отменяет карантин для туристов, прибывающих из стран Шенгенского соглашения, ЕС, а также из Великобритании и Израиля. Об этом сообщает информагентство Ansa, пишет УНН.
Детали
Сейчас граждане, прибывающие в Италию из этих стран, должны пройти пятидневный карантин по прибытии и сдать два ПЦР-тесты на COVID-19 и перед поездкой, после карантина. После ослабления карантина для всех туристов все равно остается в силе требование предъявления ПЦР-теста с отрицательным результатом, сделанного не ранее чем за 48 часов до поездки.
Кроме того, с 15 мая Италия планирует ввести систему цифрового пропуска Digital Green Pass. Документ будут выдавать на основе сертификата о вакцинации (только признанными на территории ЕС препаратами), справки о перенесенном COVID-19, а также ПЦР-теста.
Напомним
В Сербии можно загрузить цифровой “зеленый сертификат” , подтверждающий, что лицо было вакцинировано или имела отрицательный результат теста на коронавирус. Латвия также отменила карантин для вакцинированных туристов.