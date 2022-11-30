Італія продовжить надавати Україні оборонну допомогу – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив зі своїм італійським колегою Антоніо Таяні подальше надання Україні оборонної допомоги. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Кулеби.
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"Я зустрівся з Антоніо Таяні. Обговорили, як Італія може допомогти Україні протистояти агресії та пережити зиму. Вдячний за продовження оборонної допомоги Італії Україні, італійський парламент дасть дозвіл на відповідне рішення. Україна цінує підтримку Італії", – написав Кулеба.
Нагадаємо
У Бухаресті глава українського МЗС Дмитро Кулеба обговорив із польським колегою Збігнєвом Рау кроки для посилення України взимку.