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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26457 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Італія продовжить надавати Україні оборонну допомогу – Кулеба

Італія продовжить надавати Україні оборонну допомогу – Кулеба

Київ • УНН

 • 1729021 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив зі своїм італійським колегою Антоніо Таяні подальше надання Україні оборонної допомоги. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Кулеби.

Цитата

"Я зустрівся з Антоніо Таяні. Обговорили, як Італія може допомогти Україні протистояти агресії та пережити зиму. Вдячний за продовження оборонної допомоги Італії Україні, італійський парламент дасть дозвіл на відповідне рішення. Україна цінує підтримку Італії", – написав Кулеба.

Нагадаємо

У Бухаресті глава українського МЗС Дмитро Кулеба обговорив із польським колегою Збігнєвом Рау кроки для посилення України взимку.

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