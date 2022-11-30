Италия продолжит оказывать Украине оборонную помощь – Кулеба

ukru
19:57 • 10879 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 16916 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
16:00 • 72143 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 127502 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 132048 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 109746 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103832 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90415 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111012 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136179 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

14 марта, 10:42 • 32306 просмотра
Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

14 марта, 10:55 • 40056 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 83111 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 36692 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 76487 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 228360 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 258882 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 197118 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 202477 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 237808 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 10879 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 83134 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 116711 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119172 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126676 просмотра
Актуальное
Италия продолжит оказывать Украине оборонную помощь – Кулеба

Италия продолжит оказывать Украине оборонную помощь – Кулеба

Киев • УНН

 • 1729021 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил со своим итальянским коллегой Антонио Таяни дальнейшее предоставление Украине оборонной помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Кулебы.

Цитата

"Я встретился с Антонио Таяни. Обсудили, как Италия может помочь Украине противостоять агрессии и пережить зиму. Благодарен за продление оборонной помощи Италии Украине, итальянский парламент даст разрешение на соответствующее решение. Украина ценит поддержку Италии", – написал Кулеба.

Напомним

В столице Румынии Бухаресте глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обсудил с польским коллегой Збигневом Рау шаги по усилению Украины зимой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы