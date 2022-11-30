Италия продолжит оказывать Украине оборонную помощь – Кулеба

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"Я встретился с Антонио Таяни. Обсудили, как Италия может помочь Украине противостоять агрессии и пережить зиму. Благодарен за продление оборонной помощи Италии Украине, итальянский парламент даст разрешение на соответствующее решение. Украина ценит поддержку Италии", – написал Кулеба.

Напомним

В столице Румынии Бухаресте глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обсудил с польским коллегой Збигневом Рау шаги по усилению Украины зимой.