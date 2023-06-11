ISW: Українські війська мають тактичну перевагу під час нічних атак на позиції окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. ЗСУ мають тактичну перевагу при проведенні атак у нічний час завдяки наданому Заходом обладнанню із сучасними системами нічного бачення. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, пише УНН.
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Російські джерела зазначають, що ЗСУ проводять атаки вночі, тому що західне обладнання забезпечує ЗСУ "відмінну" оптику нічного бачення. Нічні штурми дозволяють українським силам ефективніше використовувати західне обладнання.
Багато російських джерел заявляє, що останніми днями українські військові посилили нічні атаки, щоб максимально використати переваги, що надаються західними системами.
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