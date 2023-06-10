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ISW: Україна веде контрнаступ на чотирьох напрямках

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. В Інституті вивчення війни зазначають, що ЗСУ розвивають контрнаступ на чотирьох основних напрямках, пише УНН.

ISW: Україна веде контрнаступ на чотирьох напрямках

Цитата

"9 червня українські війська продовжували контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту. Російські війська відбили обмежені та локальні атаки українських військ у районі Кремінної. Також 9 червня українські офіційні особи заявили, що 8 червня ЗСУ просунулися на 1,2 км під час наступальних. операцій під Бахмутом", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Ба більше, 9 червня українські війська продовжили обмежені контрнаступальні операції на заході Донецької області та досягли тактичних успіхів у цьому районі.

Експерти вважають, що українські сили також продовжували наземні атаки у західній частині Запорізької області у ніч із 8 на 9 червня та протягом дня 9 червня. Також експерти припустили, що ЗСУ досягли суттєвих успіхів під час атак.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ISW: перенесення "Прямої лінії" путіна демонструє захоплення Бахмута як недостатню інформаційну перемогу на тлі нестабільності росії

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