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ISW: Украина ведет контрнаступление на четырех направлениях

Киев • УНН

 • 314455 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. В Институте изучения войны отмечают, что ВСУ развивают контрнаступление на четырех основных направлениях, пишет УНН.

ISW: Украина ведет контрнаступление на четырех направлениях

Цитата

"9 июня украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта. Российские войска отразили ограниченные и локальные атаки украинских войск в районе Кременной. Также 9 июня украинские официальные лица заявили, что 8 июня ВСУ продвинулись на 1,2 км во время наступательных. сделок под Бахмутом", - говорится в сообщении экспертов ISW.

Детали

Более того, 9 июня украинские войска продолжили ограниченные контрнаступательные операции на западе Донецкой области и достигли тактических успехов в этом районе.

Эксперты считают, что украинские силы также продолжали наземные атаки в западной части Запорожской области в ночь с 8 на 9 июня и 9 июня. Также эксперты предположили, что ВСУ добились существенных успехов во время атак.

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