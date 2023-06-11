ISW: Украинские войска имеют тактическое преимущество во время ночных атак на позиции оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. ВСУ имеют тактическое преимущество при проведении атак в ночное время благодаря предоставленному Западом оборудованию с современными системами ночного видения. Об этом сообщает Институт изучения войны, пишет УНН.
Детали
Российские источники отмечают, что ВСУ проводят атаки ночью, потому что западное оборудование обеспечивает ВСУ "отличную" оптику ночного видения. Ночные штурмы позволяют украинским силам эффективнее использовать западное оборудование.
Многие российские источники заявляют, что в последние дни украинские военные усилили ночные атаки, чтобы максимально использовать преимущества, предоставляемые западными системами.
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