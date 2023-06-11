ISW: Украинские войска имеют тактическое преимущество во время ночных атак на позиции оккупантов

Детали

Российские источники отмечают, что ВСУ проводят атаки ночью, потому что западное оборудование обеспечивает ВСУ "отличную" оптику ночного видения. Ночные штурмы позволяют украинским силам эффективнее использовать западное оборудование.

Многие российские источники заявляют, что в последние дни украинские военные усилили ночные атаки, чтобы максимально использовать преимущества, предоставляемые западными системами.

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