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ISW: Армія рф, ймовірно, відтіснила сили РДК і ЛСР щонайменше до кордону

ISW: Армія рф, ймовірно, відтіснила сили РДК і ЛСР щонайменше до кордону

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня УНН. Російські війська, скоріш за все, відтіснили сили РДК та ЛСР щонайменше до прикордонного населеного пункту козинка та, можливо, за межі російської території станом на 23 травня. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, пише УНН.

Деталі 

У російському інфопросторі поширились кадри, на яких російські сили обстрілювали позиції РДК і ЛСР поблизу прикордонного пункту пропуску козинка вночі. А на ранок вони вже стверджували, що армія рф відбила козинку та її прикордонний пункт пропуску. 

Деякі російські джерела стверджували, що сили РДК і ЛСР закріпилися в церкві в козинці, але попередні звіти свідчать, що російські сили могли витіснити проукраїнські сили до вечора. 

На кадрах, опублікованих 23 травня, видно наслідки обстрілу гори-подолу (приблизно 6 км на північний захід від козинки) і патрулювання російської піхоти між грайвороном (приблизно 7 км на північний захід від козинки) та горою-подолом, що свідчить про те, що співробітники РДК і ЛСР більше не займають або ніколи не займали позицій у населеному пункті. 

Однак незрозуміло, чи РДК і ЛСР захопили якісь села 22 чи 23 травня, зазначає ISW. У ЛСР заявили, що особовий склад ЛСР і РДК продовжував діяти в бєлгородській області 23 травня.

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