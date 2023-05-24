ISW: Армия рф, вероятно, оттеснила силы РДК и ЛСР по меньшей мере до границы

Детали

В российском инфопространстве распространились кадры, на которых российские силы обстреливали позиции РДК и ЛСР вблизи пограничного пункта пропуска козинка ночью. А на утро они уже утверждали, что армия рф отбила козинку и ее пограничный пункт пропуска.

Некоторые российские источники утверждали, что силы РДК и ЛСР закрепились в церкви в козинке, но предыдущие отчеты свидетельствуют, что российские силы могли вытеснить проукраинские силы к вечеру.

На кадрах, опубликованных 23 мая, видны последствия обстрела горы-подола (примерно 6 км к северо-западу от козинки) и патрулирование российской пехоты между грайвороном (примерно 7 км к северо-западу от козинки) и горой-подолом, что свидетельствует о том, что сотрудники РДК и ЛСР больше не занимают или никогда не занимали позиций в населенном пункте.

Однако неясно, захватили ли РДК и ЛСР какие-либо деревни 22 или 23 мая, отмечает ISW. В ЛСР заявили, что личный состав ЛСР и РДК продолжал действовать в белгородской области 23 мая.

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