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ISW: Армия рф, вероятно, оттеснила силы РДК и ЛСР по меньшей мере до границы

Киев • УНН

 • 2817316 просмотра

КИЕВ. 24 мая УНН. Российские войска, скорее всего, оттеснили силы РДК и ЛСР по меньшей мере до пограничного населенного пункта козинка и, возможно, за пределы российской территории по состоянию на 23 мая. Об этом сообщает Институт изучения войны, пишет УНН.

Детали 

В российском инфопространстве распространились кадры, на которых российские силы обстреливали позиции РДК и ЛСР вблизи пограничного пункта пропуска козинка ночью. А на утро они уже утверждали, что армия рф отбила козинку и ее пограничный пункт пропуска. 

Некоторые российские источники утверждали, что силы РДК и ЛСР закрепились в церкви в козинке, но предыдущие отчеты свидетельствуют, что российские силы могли вытеснить проукраинские силы к вечеру. 

На кадрах, опубликованных 23 мая, видны последствия обстрела горы-подола (примерно 6 км к северо-западу от козинки) и патрулирование российской пехоты между грайвороном (примерно 7 км к северо-западу от козинки) и горой-подолом, что свидетельствует о том, что сотрудники РДК и ЛСР больше не занимают или никогда не занимали позиций в населенном пункте. 

Однако неясно, захватили ли РДК и ЛСР какие-либо деревни 22 или 23 мая, отмечает ISW. В ЛСР заявили, что личный состав ЛСР и РДК продолжал действовать в белгородской области 23 мая.

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