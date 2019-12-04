“Історія Лізи”: у Держкіно прокоментували сцену з цуценятами, яка обурила зоозахисників

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Державному агентстві України з питань кіно зазначили, що знали про сцену у фільмі “Історія Лізи”, де цуценята тонуть у воді. Проте, агентство не може цензурувати творчі концепції авторів фільмів. Про це Держкіно повідомило кореспонденту УНН у відповідь на запит.