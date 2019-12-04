“Історія Лізи”: у Держкіно прокоментували сцену з цуценятами, яка обурила зоозахисників
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Державному агентстві України з питань кіно зазначили, що знали про сцену у фільмі “Історія Лізи”, де цуценята тонуть у воді. Проте, агентство не може цензурувати творчі концепції авторів фільмів. Про це Держкіно повідомило кореспонденту УНН у відповідь на запит.
Згадана сцена обурила зооактивістів організації UAnimals, тож вони зажадали пояснень від режисера та Держкіно України.
“Про наявність згаданої сцени (де тонуть цуценята — ред.) у фільмі „Історія Лізи“ Агентству було відомо, оскільки фільм було створено за державної підтримки. Частиною третьою статті 15 Конституції України передбачено, що цензура в Україні заборонена, тому Держкіно жодним чином не може виступати цензором творчих концепцій авторів фільмів”, — повідомили у Держкіно.
Так, кінопроект “Історія Лізи” режисера Олександра Жовни за його ж сценарієм у 2016 році був розглянутий та успішно пройшов Девятий конкурсний відбір та був включений до програми виробництв та розповсюдження національних фільмів.
“Експерти комісії з питань кінематографії прийняли фільм у виробників після завершення виробництва без зауважень до згаданих епізодів. У прокатному свідоцтві фільм отримав відповідне вікове обмеження „16+“”, — додає Агентство.
Зазначається, що після перегляду фільму “Історія Лізи” Держкіно прийняли позитивне рішення щодо присвоєння стрічці реєстраційного номеру та видачі прокатного посвідчення.
З їхньої відповіді виходить, що віковий рейтинг, присвоєний стрічці за певну сцену чи сцени, має відповідати такому показнику — сцена повинна бути виправдана логікою сюжету та мати короткий хронометраж.
У той самий час, вони зазначили, що вважають доцільними та вітають обґрунтовані заяви зооактивістів стосовно захисту тварин.
Нагадаємо, зооактивістів обурили кадри української стрічки, де цуценят топлять у воді. Сам же режисер заявив, що з цуценятами все добре.