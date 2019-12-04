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"История Лизы": в Госкино прокомментировали сцену с щенками, которая возмутила зоозащитников

"История Лизы": в Госкино прокомментировали сцену с щенками, которая возмутила зоозащитников

Киев  •  УНН

 • 18609 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Государственном агентстве Украины по вопросам кино отметили, что знали о сцене в фильме "История Лизы", где щенки тонут в воде. Однако, агентство не может цензурировать творческие концепции авторов фильмов. Об этом Госкино сообщил корреспонденту УНН в ответ на запрос.

Упомянутая сцена возмутила зооактивистив организации UAnimals, поэтому они потребовали объяснений от режиссера и Госкино Украины.

"О наличии данной сцены (где тонут щенки - ред.) в фильме "История Лизы" Агентству было известно, поскольку фильм был создан при государственной поддержке. Частью третьей статьи 15 Конституции Украины предусмотрено, что цензура в Украине запрещена, поэтому Госкино никоим образом не может выступать цензором творческих концепций авторов фильмов", - сообщили в Госкино.

Так, кинопроект "История Лизы" режиссера Александра Жовны по его же сценарию в 2016 году был рассмотрен и успешно прошел Девятый конкурсный отбор и был включен в программу производства и распространения национальных фильмов.

"Эксперты комиссии по вопросам кинематографии приняли фильм производителей после завершения производства без замечаний к упомянутым эпизодов. В прокатном свидетельстве фильм получил соответствующее возрастное ограничение "16+"", - добавляет Агентство.

Отмечается, что после просмотра фильма "История Лизы" Госкино приняли положительное решение о присвоении ленте регистрационного номера и выдаче прокатного удостоверения.

Из их ответа следует, что возрастной рейтинг, присвоенный ленте за определенную сцену или сцены, должен соответствовать такому показателю - сцена должна быть оправдана логикой сюжета и иметь короткий хронометраж.

В то же время, они отметили, что считают целесообразными и приветствуют обоснованные заявления зооактивистив по защите животных.

Напомним, зооактивистив возмутили кадры украинской ленты, где щенков топят в воде. Сам же режиссер заявил, что с щенками все хорошо. 

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