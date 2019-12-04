"История Лизы": в Госкино прокомментировали сцену с щенками, которая возмутила зоозащитников

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Государственном агентстве Украины по вопросам кино отметили, что знали о сцене в фильме "История Лизы", где щенки тонут в воде. Однако, агентство не может цензурировать творческие концепции авторов фильмов. Об этом Госкино сообщил корреспонденту УНН в ответ на запрос.