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Історія і вікові традиції коньяку: скільки випивали Наполеон і Рузвельт

Київ • УНН

 • 143799 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Коньяк — це високоякісний спиртний напій, який давно завоював світове визнання. Історія його створення обросла безліччю міфів і легенд. На першість винахідників продукту претендують французи, а назва напою походить від імені римського намісника Коню. Хто винайшов коньяк, і як розвивалася культура його споживання з перших днів створення напою до наших днів, читайте в матеріалі УНН.

Історія і вікові традиції коньяку: скільки випивали Наполеон і Рузвельт

Походження коньяку і його історія

Коньяк, від французького — “сognac”, являє собою шляхетний алкоголь відтінків бурштину. Історія коньяку — це ланцюг випадковостей і збігів. У портовому місті Коньяк на річці Шарант ще з XII століття торгували сіллю і виготовляли непогане, але слабке і нестійке вино Сент-Емійон, яка не витримувало ні тривалого зберігання, ні морських перевезень. Тому приблизно з XVI століття його стали переганяти на етиловий спирт, користуючись голландськими технологіями дистиляції. Виходило “палене вино”, яке після прибуття в точку призначення знову розбавляли до первісної фортеці. Виходило навіть дешевше — мита залежали від обсягу, а таким нехитрим способом виходило продати більше продукції з меншими податками.

Згодом французи поліпшили перегінні апарати і навіть придумали піддавати сировину подвійній перегонці. Запаси дистиляту множилися, деякі бочки залежувались, і зовсім випадково виявилося, що бренді з часом стає в рази смачніше і м’якше. Так з’явився коньяк.

У 1778 році Франція почала експортувати в Англію коньяк на особливих умовах, за зниженими митами, а з 1860-х років витриманий в бочках винний спирт (він же коньяк) стали розливати по пляшках і продавати в якості самостійного напою, а не “концентрованого” вина , яке потім потрібно розводити водою. На етикетці з’явилося ім’я виробника. Саме цей момент вважається відправною точкою появи коньяку як окремого алкогольного напою.

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На початку XVIII століття експорт коньяку різко виріс (в основному через покращення торгових відносин з Англією), так що треба було удосконалити застарілі технології. Французи взяли від голландців мідний аламбіках, що дістався їм у спадок, додали між перегінним кубом і охолоджувачем додаткову ємність і отримали пристрій для безперервної подвійної дистиляції. Апарат не змінювався вже більше двох століть і до сих пір успішно застосовується для виробництва оригінальних коньяків і бренді.

Відомі цінителі коньяку

Наполеон Бонапарт

Наполеон дуже сильно любив коньяк і пишався тим, що лідерами його виробництва є французи. Саме він одного разу сказав: “Хто ображає коньяк, той ображає Францію!”. Улюбленим брендом Наполеона був відомий коньяк Курвуазьє. Існує легенда, згідно з якою Наполеон, вирушаючи на острів Святої Єлени, взяв з собою чимало коньяку Курвуазьє. Він планував в шляху пригощати ним англійських офіцерів, щоб розташувати їх до себе. Терпкий насичений смак коньяку так сподобався англійцям, що вони тут же нарекли його “коньяк Наполеона”. І, по закінченні часу, в пам’ять про генерала французької революції, на пляшки наносять не тільки етикетки з назвою, а й стилізований малюнок фігури Наполеона, а також напис “Le Cognac de Napoleon”, яка запатентована.

До речі, любив Курвуазьє і Наполеон III — за часів свого правління привласнив коньячному дому Курвуазьє статус офіційного постачальника імператорського двору.

Вінстон Черчілль

Вінстон Черчілль дуже любив вірменський коньяк і щодня випивав пляшку 50-градусного коньяку “Двін”. Одного разу прем’єр виявив, що “Двін” втратив колишньої смак. Він висловив своє невдоволення Сталіну. Виявилося, що майстер Маргариті Седракян, який займався купажем “Двіна”, засланий до Сибіру. Його повернули, відновили в партії. Черчілль став знову отримувати улюблений коньяк, а Седракяну згодом присвоїли звання Героя Соціалістичної Праці.

Франклін Рузвельт

Франкліна Рузвельта називають справжнім любителем коньяку. Кажуть, що посилки з продуктом він отримував особисто від Сталіна. Згідно з легендою, одну з таких посилок Сталін передав Рузвельту через Черчілля. У посилці були коньяк, горілка і “закуска” — риба, балик, чорна ікра. Закуску, за версією Голованова, Черчілль передав, а ось коньяк і горілку — випив сам.

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Культура вживання коньяку

Келихи для коньяку

Форма келихів багато в чому визначить смакові характеристики напою при дегустації. Щоб коньяк розкрився у всій красі найкраще підійдуть тюльпановидні келихи.

Досить часто для вживання коньяку вибирають особливі кулясті келихи-інгалятори. Ці судини призначені для дегустації бренді, а експерти впевнені, що для коньяку вони абсолютно не підходять.

Температура подачі

Не менш важливе питання, — при якій температурі подавати коньяк. Тривалий час була поширена традиція подачі напою в бокалі, попередньо нагрітій над полум’ям.

Сьогодні сомельє вважають, що такий формат подачі істотно погіршує смакові характеристики коньяку. В процесі нагрівання легкі, витончені аромати, випаровуються, смак стає простіше і грубіше.

Але охолоджувати напій не слід. Найкраще подавати коньяк при кімнатній температурі і трохи підвищеної — оптимальний варіант 20-25 градусів.

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Поради по дегустації коньяку

— Напій повинен заповнювати одну чверть келиха, не більше.

— Не варто випивати коньяк залпом. Спочатку необхідно оцінити колірну палітру напою. Молоді коньяки зазвичай мають світлі відтінки, а витримані — темніші.

— Хороший коньяк повинен бути прозорим. Перевірити це можна за допомогою простого прийому: залишити відбиток свого пальця на протилежній стінці келиха, а після направити його до джерела світла і уважно подивитися. Якщо ви можете добре розглянути відбиток, за напій можна не сумніватися.

— Коньяк вважається самостійним напоєм, який не потребує закусок. Проте, правила етикету допускають як його гастрономічну пару шоколад, виноград, сир, маслини.

— У нашій країні багато подають до коньяку нарізаний лимон, що є грубою помилкою. Цитруси відрізняються різким ароматом, смаком, тому можуть сильно спотворити коньячний букет.

Нагадаємо, за даними Держстату українці віддають перевагу саме українським коньякам. Так, частка продажів нашого коньяку через торговельні мережі становить 66,4%, в той час як імпортованого — вдвічі менше (33,6%).

За даними досліджень MMI (компанія TNS) в 2019 році, в ТОП-5 за знанням брендів коньяку увійшли KOKTEBEL, Шустов, Грінвіч, Жан-Жак, Таврія, а за споживанням - Шустов, KOKTEBEL, Таврія, Ужгородський і Шабо.

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