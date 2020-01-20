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История и вековые традиции коньяка: сколько выпивали Наполеон и Рузвельт

Киев • УНН

 • 143799 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Коньяк — это высококачественный спиртной напиток, который давно завоевал мировое признание. История его создания обросла множеством мифов и легенд. На первенство изобретателей продукта претендуют французы, а название напитка происходит от имени римского наместника Коню. Кто изобрел коньяк, и как развивалась культура его потребления с первых дней создания напитка до наших дней, читайте в материале УНН.

История и вековые традиции коньяка: сколько выпивали Наполеон и Рузвельт

Происхождение коньяка и его история

Коньяк, от французского — “сognac”, представляет собой благородный алкоголь оттенков янтаря. История коньяка — это цепь случайностей и совпадений. В портовом городе Коньяк на реке Шарант еще с XII века торговали солью и изготавливали неплохое, но слабенькое и нестойкое вино Сент-Эмийон, которое не выдерживало ни длительного хранения, ни морских транспортировок. Поэтому приблизительно с XVI века его стали перегонять на винный спирт, пользуясь голландскими технологиями дистилляции. Получалось “жженое вино”, которое по прибытии в точку назначения снова разбавляли до первоначальной крепости. Выходило даже дешевле — пошлины зависели от объема, а таким нехитрым способом получалось продать больше продукции с меньшими налогами.

Со временем французы улучшили перегонные аппараты и даже придумали подвергать сырье двойной перегонке. Запасы дистиллята множились, некоторые бочки залеживались, и совершенно случайно обнаружилось, что бренди со временем становится в разы вкуснее и мягче. Так появился коньяк.

В 1778 году Франция начала экспортировать в Англию коньяк на особых условиях, по сниженным пошлинам, а с 1860-х годов выдержанный в бочках винный спирт (он же коньяк) стали разливать по бутылкам и продавать в качестве самостоятельного напитка, а не “концентрированного” вина, которое затем требуется разводить водой. На этикетке появилось имя производителя. Именно этот момент считается отправной точкой появления коньяка как отдельного алкогольного напитка.

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В начале XVIII века экспорт коньяка резко вырос (в основном из-за улучшившихся торговых отношений с Англией), так что потребовалось усовершенствовать устаревшие технологии. Французы взяли доставшийся им в наследство от голландцев медный аламбик, добавили между перегонным кубом и охладителем дополнительную емкость и получили устройство для непрерывной двойной дистилляции. Аппарат не менялся уже более двух веков и до сих пор успешно применяется для производства оригинальных коньяков и бренди.

Известные ценители коньяка

Наполеон Бонапарт

Наполеон очень сильно любил коньяк и гордился тем, что лидерами его производства являются французы. Именно он однажды сказал: “Кто оскорбляет коньяк, тот оскорбляет Францию!”. Любимым брендом Наполеона был известный коньяк Курвуазье. Существует легенда, согласно которой Наполеон, отправляясь на остров святой Елены, взял с собой изрядное количество коньяка Курвуазье. Он планировал в пути угощать им английских офицеров, чтобы расположить их к себе. Терпкий насыщенный вкус коньяка так понравился англичанам, что они тут же нарекли его “коньяк Наполеона”. И, по прошествии времени, в память о генерале французской революции, на бутылки наносят не только этикетки с названием, но и стилизованный рисунок фигуры Наполеона, а также надпись “Le Cognac de Napoleon”, которая запатентована.

Кстати, любил Курвуазье и Наполеон III — во времена своего правления присвоил коньячному дому Курвуазье статус официального поставщика императорского двора.

Уинстон Черчилль

Уинстон Черчилль очень любил армянский коньяк и ежедневно выпивал бутылку 50-градусного коньяка “Двин”. Однажды премьер обнаружил, что “Двин” утратил былой вкус. Он высказал своё недовольство Сталину. Оказалось, что мастер Маргар Седракян, который занимался купажом “Двина”, сослан в Сибирь. Его вернули, восстановили в партии. Черчилль стал снова получать любимый коньяк, а Седракяну впоследствии присвоили звание Героя Социалистического Труда.

Франклин Рузвельт

Франклина Рузвельта называют истинным любителем коньяка. Говорят, что посылки с продуктом он получал лично от Сталина. Согласно легенде, одну из таких посылок Сталин передал Рузвельту через Черчилля. В посылке были коньяк, водка и “закуска” — рыба, балык, черная икра. Закуску, по версии Голованова, Черчилль передал, а вот коньяк и водку — выпил сам.

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Культура употребления коньяка

Бокалы для коньяка
Форма бокалов во многом определит вкусовые характеристики напитка при дегустации. Чтобы коньяк раскрылся во всей красе лучше всего подойдут тюльпановидные бокалы.

Достаточно часто для употребления коньяка выбирают особые шарообразные бокалы-ингаляторы. Эти сосуды предназначены для дегустации бренди, а эксперты уверены, что для коньяка они совершенно не подходят.

Температура подачи
Не менее важный вопрос, — при какой температуре подавать коньяк. Продолжительное время была распространена традиция подачи напитка в бокале, предварительно нагретом над пламенем.

Сегодня сомелье считают, что такой формат подачи существенно ухудшает вкусовые характеристики коньяка. В процессе нагревания легкие, изящные ароматы, улетучиваются, вкус становится проще и грубее.

Но охлаждать напиток не следует. Лучше всего подавать коньяк при комнатной температуре и чуть-чуть повышенной — оптимальный вариант 20-25 градусов.

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Советы по дегустации коньяка

— Напиток должен заполнять одну четверть бокала, не более.

— Не стоит выпивать коньяк залпом. Сначала необходимо оценить цветовую палитру напитка. Молодые коньяки обычно имеют светлые оттенки, а выдержанные — более темные.

— Хороший коньяк должен быть прозрачным. Проверить это можно при помощи простого приема: оставить отпечаток своего пальца на противоположной стенке бокала, а после направить его к источнику света и внимательно посмотреть. Если вы можете хорошо рассмотреть отпечаток, в качестве напитка можно не сомневаться.

— Коньяк считается самостоятельным напитком, который не нуждается в закусках. Тем не менее, правила этикета допускают в качестве его гастрономической пары шоколад, виноград, сыр, маслины.

— В нашей стране многие подают к коньяку нарезанный лимон, что является грубой ошибкой. Цитрусы отличаются резким ароматом, вкусом, поэтому могут сильно исказить коньячный букет.

Напомним, по данным госстата украинцы отдают предпочтение именно украинским коньякам. Так, доля продаж нашего коньяка через торговые сети составляет 66,4%, в то время как импортируемого — вдвое меньше (33,6%).

По данным исследований MMI (компания TNS) в 2019 году, в ТОП-5 по знаниям брендов коньяка вошли KOKTEBEL, Шустов, Гринвич, Жан-Жак, Таврия, а по потреблению - Шустов, KOKTEBEL, Таврия, Ужгородский и Шабо.

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