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Іспити студентам-медикам та інтернам відклали через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Іспити для студентів-медиків та інтернів перенесли через введений карантин на тлі COVID-19. Якщо карантин завершиться до кінця травня - іспити проведуть на початку червня. Про це свідчить наказ міністра охорони здоров’я Максима Степанова № 1041 від 4 травня 2020 року, передає УНН.

Іспити студентам-медикам та інтернам відклали через COVID-19

“На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 „Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“,... з метою проведення атестації здобувачів освіти за спеціальностями галузі знань „22 Охорона здоров’я“ у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів, наказую у разі завершення або послаблення карантинних обмежень до четвертого тижня травня 2020 року — проведення атестації здобувачів у формі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів „Крок 2“, „Крок 3“... „Крок Б“, „Крок М“ починаючи з першого тижня червня 2020 року”, — йдеться у повідомленні.

Також вказано, що якщо карантин триватиме до третього тижня червня 2020 року, то іспити будуть проводити починаючи з третього тижня червня 2020 року.

Вказано, що даний наказ стосується директора державної організації “Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки „Медицина“ і „Фармація“ при Міністерстві охорони здоров’я України”, керівників закладів вищої, фахової передвищої, післядипломної освіти, що здійснюють підготовку здобувачів за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”.

Вони також мають організувати проведення додаткового тестування та етапу 1 єдиного державного кваліфікаційного іспиту починаючи з другого тижня вересня 2020 року.

Нагадаємо, МОН перенесло вступний іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування.

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