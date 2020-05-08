Экзамены студентам-медикам и интернам отложили из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Экзамены для студентов-медиков и интернов перенесли из-за введенного карантина на фоне COVID-19. Если карантин завершится до конца мая — экзамены проведут в начале июня. Об этом свидетельствует приказ министра здравоохранения Максима Степанова № 1041 от 4 мая 2020 года, передает.
“Во исполнение пункта 2 постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 года № 211 „О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2“... с целью проведения аттестации соискателей образования по специальностям области знаний „22 Здравоохранение“ в форме единого государственного квалификационного экзамена и тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов, приказываю в случае завершения или ослабления карантина на четвертую неделю мая 2020 года — проведение аттестации соискателей в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов „Шаг 2“, „Шаг 3“ ... „Шаг Б“, „Шаг М“ начиная с первой недели июня 2020 года”, — говорится в сообщении.
Также указано, что если карантин продлится до третьей недели июня 2020 года, то экзамены будут проводить начиная с третьей недели июня 2020 года.
Указано, что данный приказ касается директора государственной организации “Центр тестирования профессиональной компетентности специалистов с высшим образованием направлений подготовки „Медицина“ и „Фармация“ при Министерстве здравоохранения Украины”, руководителей высших учебных, профессиональной перед высшими, последипломного образования, осуществляющих подготовку соискателей по специальностям отрасли знаний “22 Здравоохранение”.
Они также должны организовать проведение дополнительного тестирования и этапа 1 единого государственного квалификационного экзамена начиная со второй недели сентября 2020 года.
Напомним, МОН перенесло вступительный экзамен по иностранному языку и вступительный экзамен.