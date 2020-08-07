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Іспанці б’ють рекорди зі споживання ігристого

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У 2019 році жителі Іспанії випили 23,8 млн літрів ігристого вина. Про це свідчать дані аналітичного порталу Statista, передає УНН.

Також повідомляється, що за рік іспанці витратили на вино близько 588 млн євро.

Це на 27,6 млн євро більше, ніж у 2018 році.

Уточнюється, що жителі Іспанії купують вино, переважно, у магазинах (67,3%) та гіпермаркетах (14%).

Пити вино вдома полюбляє лише 13% жителів країни.

Як повідомляв УНН, ігристі вина сьогодні у тренді і серед вітчизняних споживачів. З початку року українці накупили шампанського вже на 1 млрд грн

Нагадаємо, в Україні презентували нову серію винних газованих напоїв, до складу якої увійшли Sangria, Fragolino і Spritz. Презентував новинку відомий вітчизняний бренд Koktebel. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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