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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72459 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99468 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123721 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105608 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125494 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100795 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101693 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103791 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Испанцы бьют рекорды по потреблению игристого

Испанцы бьют рекорды по потреблению игристого

Киев  •  УНН

 • 11120 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В 2019 году жители Испании выпили 23,8 млн литров игристого вина. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Statista, передает УНН.

Также сообщается, что за год испанцы потратили на вино около 588 млн евро.

Это на 27,6 млн евро больше, чем в 2018 году.

Уточняется, что жители Испании покупают вино, в основном, в магазинах (67,3%) и гипермаркетах (14%).

Пить вино дома любит только 13% жителей страны.

Как сообщал УНН, игристые вина сегодня в тренде и среди отечественных потребителей. С начала года украинцы купили шампанского уже на 1 млрд грн.

Напомним, в Украине презентовали новую серию виновных газированных напитков, в состав которой вошли Sangria, Fragolino и Spritz. Представил новинку известный отечественный бренд Koktebel.

Украинские Национальные Новости

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