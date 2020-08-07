Испанцы бьют рекорды по потреблению игристого
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В 2019 году жители Испании выпили 23,8 млн литров игристого вина. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Statista, передает УНН.
Также сообщается, что за год испанцы потратили на вино около 588 млн евро.
Это на 27,6 млн евро больше, чем в 2018 году.
Уточняется, что жители Испании покупают вино, в основном, в магазинах (67,3%) и гипермаркетах (14%).
Пить вино дома любит только 13% жителей страны.
Как сообщал УНН, игристые вина сегодня в тренде и среди отечественных потребителей. С начала года украинцы купили шампанского уже на 1 млрд грн.
Напомним, в Украине презентовали новую серию виновных газированных напитков, в состав которой вошли Sangria, Fragolino и Spritz. Представил новинку известный отечественный бренд Koktebel.