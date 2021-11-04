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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Іспанська поліція ліквідувала міжнародну банду, яка займалася контрабандою людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Іспанська поліція викрила банду, яка переправляла сотні мігрантів через Балкани в Європейський Союз у вантажівках в нелюдських умовах. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Іспанська поліція ліквідувала міжнародну банду, яка займалася контрабандою людей

Цитата

"Розслідування було зосереджено на діяльності іспанської організації... яка займається контрабандним ввезенням громадян Пакистану в Шенгенську зону", - повідомив керівник відділу нелегальної імміграції національної поліції Іспанії Франсіско Давіла Гутьєррес.

Деталі

77 людей, серед яких четверо дітей, були затиснуті в убогий вантажний відсік невеликої вантажівки, яку було перехоплено на кордоні між Боснією та Хорватією.

"Ці транспортні засоби перевозили дорослих і дітей у небезпечних для життя ситуаціях... у переповнених вантажівках на великій швидкості по європейських автомагістралях", - сказав представник Європолу Маріус Крістіан Роман на пресконференції.

У багатомісячному розслідуванні брали участь агентства з семи країн. Лідера угруповання заарештували в Румунії та перевезли до Іспанії. Ще 15 людей були заарештовані в результаті операції, 12 з них в Іспанії, повідомляє поліція.

З вихідної точки в таборі боснійських біженців члени банди супроводжували мігрантів пішки через гірський кордон з Хорватією, де їх завантажували у вантажівки, поки вони не досягли Словенії чи Італії. Потрапивши в ЄС, вони перебиралися в інші країни.

Поліція була вперше повідомлена про групу, яка стягувала від 3 000 до 8 000 євро (3 466 - 9 242 доларів) за поїздку, у 2020 році, коли іспанського водія вантажівки було заарештовано в Словенії з 53 пакистанськими мігрантами.

За оцінками поліції, група заробила щонайменше 2 мільйони євро на контрабанді близько 400 осіб до ЄС за останні місяці, але зазначила, що загальна сума буде набагато вищою, оскільки банда діяла непоміченою роками.

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