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Болгарія відправила війська до кордону, щоб зупинити мігрантів з Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Болгарія розмістила 350 військовослужбовців і 40 армійських автомобілів вздовж південного кордону з Туреччиною, щоб допомогти прикордонній поліції впоратися зі зростаючим напливом мігрантів. Про це пише УНН з посиланням на The Associated Press.

Болгарія відправила війська до кордону, щоб зупинити мігрантів з Туреччини

Деталі

Війська проводитимуть спільне патрулювання вздовж 259-кілометрового кордону з Туреччиною. Вони також відремонтують частково пошкоджений паркан із колючого дроту, який було зведено п'ять років тому, щоб не допустити мігрантів, переважно з Сирії, які незаконно перетинали кордон із Туреччини до країни Європейського Союзу.

За даними МВС країни, цього року кількість затриманих нелегальних мігрантів збільшилась утричі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Додамо

7-мільйонна балканська країна - найбідніший член ЄС, розташована на головному шляху мігрантів із Близького Сходу та Афганістану до Європи. Лише невелика частина мігрантів планує залишитися в Болгарії, використовуючи натомість країну як транзитний коридор на шляху до Заходу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До Німеччини у жовтні прибуло понад 5 тисяч мігрантів із Білорусі

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