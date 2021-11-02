Болгария отправила войска к границе, чтобы остановить мигрантов из Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Болгария разместила 350 военнослужащих и 40 армейских автомобилей вдоль южной границы с Турцией, чтобы помочь пограничной полиции справиться с растущим наплывом мигрантов. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.
Детали
Войска будут проводить совместное патрулирование вдоль 259-километровой границы с Турцией. Они также отремонтируют частично поврежденный забор из колючей проволоки, который был возведен пять лет назад, чтобы не допустить мигрантов, преимущественно из Сирии, которые незаконно пересекали границу из Турции в страны Европейского Союза.
По данным МВД страны, в этом году количество задержанных нелегальных мигрантов увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Добавим
7-миллионная балканская страна - самый бедный член ЕС, расположена на главном пути мигрантов с Ближнего Востока и Афганистана в Европу. Лишь небольшая часть мигрантов планирует остаться в Болгарии, используя взамен страну как транзитный коридор на пути к Западу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германию в октябре прибыло более 5 тысяч мигрантов из Беларуси