Болгария отправила войска к границе, чтобы остановить мигрантов из Турции

Детали

Войска будут проводить совместное патрулирование вдоль 259-километровой границы с Турцией. Они также отремонтируют частично поврежденный забор из колючей проволоки, который был возведен пять лет назад, чтобы не допустить мигрантов, преимущественно из Сирии, которые незаконно пересекали границу из Турции в страны Европейского Союза.

По данным МВД страны, в этом году количество задержанных нелегальных мигрантов увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добавим

7-миллионная балканская страна - самый бедный член ЕС, расположена на главном пути мигрантов с Ближнего Востока и Афганистана в Европу. Лишь небольшая часть мигрантов планирует остаться в Болгарии, используя взамен страну как транзитный коридор на пути к Западу.

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