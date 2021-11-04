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Испанская полиция ликвидировала международную банду, которая занималась контрабандой людей

Киев • УНН

 • 15078 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Испанская полиция разоблачила банду, которая переправляла сотни мигрантов через Балканы в Европейский Союз в грузовиках в нечеловеческих условиях. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Испанская полиция ликвидировала международную банду, которая занималась контрабандой людей

Цитата

"Расследование было сосредоточено на деятельности испанской организации... которая занимается контрабандным ввозом граждан Пакистана в Шенгенскую зону", - сообщил руководитель отдела нелегальной иммиграции национальной полиции Испании Франсиско Давила Гутьеррес.

Детали

77 людей, среди которых четверо детей, были зажаты в убогий грузовой отсек небольшого грузовика, котоый был перехвачен на границе между Боснией и Хорватией.

"Эти транспортные средства перевозили взрослых и детей в опасных для жизни ситуациях. В переполненных грузовиках на большой скорости по европейским автомагистралям", - сказал представитель Европола Мариус Кристиан Роман на пресс-конференции.

В многомесячном расследовании участвовали агентства из семи стран. Лидера группировки арестовали в Румынии и перевезли в Испанию. Еще 15 человек были арестованы в результате операции, 12 из них в Испании, сообщает полиция.

С исходной точки в лагере боснийских беженцев члены банды сопровождали мигрантов пешком через горную границу с Хорватией, где их загружали в грузовики, пока они не достигли Словении или Италии. Попав в ЕС, они перебирались в другие страны.

Полиция была впервые сообщена о группе, которая взымала от 3 000 до 8 000 евро (3 466 - 9 242 долларов) за поездку, в 2020 году, когда испанский водитель грузовика был арестован в Словении с 53 пакистанскими мигрантами.

По оценкам полиции, группа заработала не менее 2 миллионов евро на контрабанде около 400 человек в ЕС за последние месяцы, но отметила, что общая сумма будет намного выше, поскольку банда действовала незамеченной годами.

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