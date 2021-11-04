Испанская полиция ликвидировала международную банду, которая занималась контрабандой людей

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"Расследование было сосредоточено на деятельности испанской организации... которая занимается контрабандным ввозом граждан Пакистана в Шенгенскую зону", - сообщил руководитель отдела нелегальной иммиграции национальной полиции Испании Франсиско Давила Гутьеррес.

Детали

77 людей, среди которых четверо детей, были зажаты в убогий грузовой отсек небольшого грузовика, котоый был перехвачен на границе между Боснией и Хорватией.

"Эти транспортные средства перевозили взрослых и детей в опасных для жизни ситуациях. В переполненных грузовиках на большой скорости по европейским автомагистралям", - сказал представитель Европола Мариус Кристиан Роман на пресс-конференции.

В многомесячном расследовании участвовали агентства из семи стран. Лидера группировки арестовали в Румынии и перевезли в Испанию. Еще 15 человек были арестованы в результате операции, 12 из них в Испании, сообщает полиция.

С исходной точки в лагере боснийских беженцев члены банды сопровождали мигрантов пешком через горную границу с Хорватией, где их загружали в грузовики, пока они не достигли Словении или Италии. Попав в ЕС, они перебирались в другие страны.

Полиция была впервые сообщена о группе, которая взымала от 3 000 до 8 000 евро (3 466 - 9 242 долларов) за поездку, в 2020 году, когда испанский водитель грузовика был арестован в Словении с 53 пакистанскими мигрантами.

По оценкам полиции, группа заработала не менее 2 миллионов евро на контрабанде около 400 человек в ЕС за последние месяцы, но отметила, что общая сумма будет намного выше, поскольку банда действовала незамеченной годами.

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