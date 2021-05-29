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Іспанія з 7 червня дозволить круїзним лайнерам заходити в свої порти

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Іспанія дозволить круїзним лайнерам заходити в свої порти з 7 червня, сподіваючись врятувати постраждалий туристичний сектор країни під час літнього сезону. Про це йдеться в оприлюдненій у суботу в Офіційному державному віснику (BOE) резолюції від міністерства транспорту країни, передає УНН.

Іспанія з 7 червня дозволить круїзним лайнерам заходити в свої порти

Цитата:

"Сприятливий розвиток пандемії на європейському рівні протягом останніх тижнів, звідки прибуває більшість пасажирів міжнародних круїзних суден із зупинками в іспанських портах, а також збільшення охоплення вакцинацією проти SARS-CoV-2 та зменшення захворюваності в автономних громадах з портами, здатними приймати цей тип суден, дозволяють відновити діяльність круїзних суден, які здійснюють міжнародні поїздки та мають іспанські порти як пункт призначення", - йдеться у документі.

Деталі

Резолюцією дозволяється захід "пасажирських суден круїзного типу, які здійснюють міжнародні рейси та плавають у водах територіального моря" в іспанські порти, починаючи з 7 червня.

Судноплавні компанії повинні будуть дотримуватися заходів, встановлених міністерством охорони здоров'я.

Доповнення

Іспанія заборонила круїзним лайнерам заходити в свої порти в червні 2020 року, коли пандемія охопила Європу. Низка гучних спалахів інфекції була пов'язана з круїзними лайнерами по всьому світу.

Іспанія, яка також була другою за відвідуваністю країною в світі до коронакризи, була однією з найбільш постраждалих країн Європи, в якій зареєстровано понад 79 000 смертей від коронавірусу і 3,7 мільйона випадків захворювання. Зарубіжний туризм впав на 80% в минулому році через низку обмежень, які загальмували цю галузь, пише Reuters.

Але з падінням рівня інфікування, прогресом вакцинації і можливістю скасування комендантської години в більшості регіонів Іспанія цього літа сподівається відновити свою туристичну галузь.

Минулого тижня прем'єр-міністр країни Педро Санчес оголосив, що Іспанія дозволить в'їзд в країну людям з будь-якої точки світу з 7 червня за умови, що вони будуть вакциновані.

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