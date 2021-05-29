Испания с 7 июня позволит круизным лайнерам заходить в свои порты

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"Благоприятное развитие пандемии на европейском уровне в течение последних недель, откуда прибывает большинство пассажиров международных круизных судов с остановками в испанских портах, а также увеличение охвата вакцинацией против SARS-CoV-2 и уменьшение заболеваемости в автономных общинах с портами, способными принимать этот тип судов, позволяют восстановить деятельность круизных судов, осуществляющих международные поездки и имеющих испанские порты как пункт назначения", - говорится в документе.

Детали

Резолюцией разрешается заход "судов круизного типа, осуществляющих международные рейсы и плавающих в водах территориального моря" в испанские порты, начиная с 7 июня.

Судоходные компании должны будут соблюдать меры, установленные министерством здравоохранения.

Дополнение

Испания запретила круизным лайнерам заходить в свои порты в июне 2020 года, когда пандемия охватила Европу. Ряд громких вспышек инфекции был связан с круизными лайнерами по всему миру.

Испания, которая также была второй по посещаемости страной в мире до коронакризиса, была одной из наиболее пострадавших стран Европы, в которой зарегистрировано более 79 000 смертей от коронавируса и 3,7 миллиона случаев заболевания. Зарубежный туризм упал на 80% в прошлом году из-за ряда ограничений, которые затормозили эту отрасль, пишет Reuters.

Но с падением уровня инфицирования, прогрессом вакцинации и возможностью отмены комендантского часа в большинстве регионов Испания этим летом надеется восстановить свою туристическую отрасль.

На прошлой неделе премьер-министр страны Педро Санчес объявил, что Испания разрешит въезд в страну людям с любой точки мира с 7 июня при условии, что они будут вакцинированы.