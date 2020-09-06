"Іспанія – Україна": збірні оголосили стартові склади перед грою Ліги націй

Українська збірна стартуватиме у такому поєднанні: Пятов – Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Михайличенко – Харатін – Ярмоленко, Маліновський, Зінченко, Яремчук – Марлос.

Запасні: Бущан, Лунін, Соболь, Пластун, Сидорчук, Макаренко, Коноплянка, Супряга, Циганков, Мораес, Коваленко, Караваєв.

Стартовий склад Іспанії: Де Хеа – Навас, П. Торрес, Рамос, Регілон – Ольмо, Родрі, Алькантара, Меріно – Морено, Фаті.

Запасні: Кепа, Сімон, Карвахаль, Льоренте, Бускетс, Руїс, Гарсія, Гайя, Оскар, Родріго, Ф.Торрес.

Примітно, що штаб збірної України здійснив дві зміни у стартовому складі у порівнянні з минулою грою: Харатін замінив Степаненко, а Коноплянку змінив Марлос.

Додамо, що стартовий свисток на стадіоні "Альфредо Ді Стефано" пролунає о 21:45.

Як повідомлялося раніше в УНН, збірна України опублікувала заявку на гру проти Іспанії.