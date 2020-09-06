"Испания - Украина": сборные объявили стартовые составы перед игрой Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. За час до старта одного из центральных поединков соревновательного дня в Лиге наций ("Испания - Украина") стали известными стартовые составы команд, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Украинская сборная стартует в таком сочетании: Пятов - Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко - Харатин - Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Яремчук - Марлос.
Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Сидорчук, Макаренко, Коноплянка, Супряга, Цыганков, Мораес, Коваленко, Караваев.
Стартовый состав Испании: Де Хеа - Навас, П. Торрес, Рамос, Регилон - Ольмо, Родри, Алькантара, Мерино - Морено, Фати.
Запасные: Кэпа, Симон, Карвахаль, Льоренте, Бускетс, Руис, Гарсия, Гайя, Оскар, Родриго, Ф.Торрес.
Примечательно, что штаб сборной Украины осуществил два изменения в стартовом составе по сравнению с прошлой игрой: Харатин заменил Степаненко, а Коноплянку сменил Марлос.
Добавим, что стартовый свисток на стадионе "Альфредо Ди Стефано" прозвучит в 21:45.
Как сообщалось ранее в УНН, сборная Украины опубликовала заявку на игру против Испании.