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"Испания - Украина": сборные объявили стартовые составы перед игрой Лиги наций

Киев • УНН

 • 15462 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. За час до старта одного из центральных поединков соревновательного дня в Лиге наций ("Испания - Украина") стали известными стартовые составы команд, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

"Испания - Украина": сборные объявили стартовые составы перед игрой Лиги наций

Украинская сборная стартует в таком сочетании: Пятов - Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко - Харатин - Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Яремчук - Марлос.

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Сидорчук, Макаренко, Коноплянка, Супряга, Цыганков, Мораес, Коваленко, Караваев.

Стартовый состав Испании: Де Хеа - Навас, П. Торрес, Рамос, Регилон - Ольмо, Родри, Алькантара, Мерино - Морено, Фати.

Запасные: Кэпа, Симон, Карвахаль, Льоренте, Бускетс, Руис, Гарсия, Гайя, Оскар, Родриго, Ф.Торрес.

Примечательно, что штаб сборной Украины осуществил два изменения в стартовом составе по сравнению с прошлой игрой: Харатин заменил Степаненко, а Коноплянку сменил Марлос.

Добавим, что стартовый свисток на стадионе "Альфредо Ди Стефано" прозвучит в 21:45.

Как сообщалось ранее в УНН, сборная Украины опубликовала заявку на игру против Испании.

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