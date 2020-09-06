Без Степаненка: збірна України опублікувала заявку на гру проти Іспанії

У заявці не опинилося основного гравця півзахисту - Тараса Степаненка. Причини даного рішення не повідомляються.

Заявка "синьо–жовтих" наступна:

1 – Георгій Бущан, 2 – Едуард Соболь, 3 – Ігор Пластун, 4 – Сергій Кривцов, 5 – Сергій Сидорчук, 6 – Євген Макаренко, 7 – Андрій Ярмоленко, 8 – Руслан Маліновський, 9 – Роман Яремчук, 10 – Євген Коноплянка, 11 – Марлос, 12 – Андрій Пятов, 13 – Владислав Супряга, 14 – Ігор Харатін, 15 – Віктор Циганков, 16 – Богдан Михайличенко, 17 – Олександр Зінченко, 18 – Олександр Тимчик, 19 – Жуніор Мораес, 20 – Віктор Коваленко, 21 – Олександр Караваєв, 22 – Микола Матвієнко, 23 – Андрій Лунін.

Зауважимо, що Степаненко відіграв повний матч за національну команду проти Швейцарії (2:1). Всього в активі 31–річного півзахисника 58 матчів у складі збірної України і 4 голи.

Нагадаємо, гра "Україна – Іспанія" стартуватиме сьогодні, 6 вересня, на арені "Альфредо Ді Стефано" о 21:45.

Як повідомлялося раніше в УНН, наставник Іспанії не назвав склад збірної через Шевченка.