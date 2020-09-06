Наставник Іспанії не назвав склад збірної через Шевченка

Енріке не став називати склад, який виставить на гру через боязнь, що наставник збірної України Андрій Шевченко отримав додаткову інформацію.

“Склад на матч з Україною? Я дуже добре знаю Андрія Шевченка й не хочу, аби він мав додаткову інформацію про мою команду. Єдине — я б дуже хотів, аби в поєдинках Ліги націй у складі збірної Іспанії дебютувало більше гравців. Але я буду обирати склад на матч з Україною виходячи виключно з того, як футболісти тренувалися. У мене є бажання, аби всі гравці були готові. Я їм поясню завдання на полі незалежно від того, вийдуть вони чи ні”, — зізнався коуч.

Додамо також, після першого туру нового турніру українці лідирують у власному квартеті з трьома набраними очками.