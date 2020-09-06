Наставник Испании не назвал состав сборной из-за Шевченко

Энрике не стал называть состав, который выставит на игру из-за боязни, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко получил дополнительную информацию.

“Состав на матч с Украиной? Я очень хорошо знаю Андрея Шевченко и не хочу, чтобы он имел дополнительную информацию о моей команде. Единственное — я бы очень хотел, чтобы в поединках Лиги наций в составе сборной Испании дебютировало больше игроков. Но я буду выбирать состав на матч с Украиной исходя исключительно из того, как футболисты тренировались. У меня есть желание, чтобы все игроки были готовы. Я им объясню задачи на поле независимо от того, выйдут они или нет”, — признался коуч.

Добавим также, после первого тура нового турнира украинцы лидируют в своем квартете с тремя набранными очками.