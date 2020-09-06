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Без Степаненко: сборная Украины опубликовала заявку на игру против Испании

Киев • УНН

 • 15361 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Тренер сборной Андрей Шевченко определился с заявкой национальной команды Украины на встречу второго тура Лиги наций против сборной Испании, передает УНН со ссылкой на УАФ.

Без Степаненко: сборная Украины опубликовала заявку на игру против Испании

В заявке не оказалось основного игрока полузащиты - Тараса Степаненко. Причины данного решения не сообщаются.

Заявка "сине-желтых" следующая:
1 - Георгий Бущан, 2 - Эдуард Соболь, 3 - Игорь Пластун, 4 - Сергей Кривцов, 5 - Сергей Сидорчук, 6 - Евгений Макаренко, 7 - Андрей Ярмоленко, 8 - Руслан Малиновский, 9 - Роман Яремчук, 10 - Евгений Коноплянка, 11 - Марлос, 12 - Андрей Пятов, 13 - Владислав Супряга, 14 - Игорь Харатин, 15 - Виктор Цыганков, 16 - Богдан Михайличенко, 17 - Александр Зинченко, 18 - Александр Тимчик, 19 - Жуниор Мораес, 20 - Виктор Коваленко, 21 - Александр Караваев, 22 - Николай Матвиенко, 23 - Андрей Лунин.

Заметим, что Степаненко сыграл полный матч за национальную команду против Швейцарии (2:1). Всего в активе 31-летнего полузащитника 58 матчей в составе сборной Украины и 4 гола.

Напомним, игра "Украина - Испания" стартует сегодня, 6 сентября, на арене "Альфредо Ди Стефано" в 21:45.

Как сообщалось ранее в УНН, наставник Испании не назвал состав сборной из-за Шевченко.

Украинские Национальные Новости

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