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Іспанія розгортає NASAMS у Балтійському регіоні для захисту повітряного простору НАТО

Іспанія розгортає NASAMS у Балтійському регіоні для захисту повітряного простору НАТО

Київ • УНН

 • 816549 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Іспанія розгортає в Естонії ЗРК NASAMS норвезького виробництва в межах своїх зобов’язань перед НАТО в Балтійському регіоні. Системи захищатимуть авіабазу Амарі, де розташовані винищувачі Альянсу у складі ротаційних змін для патрулювання повітряного простору Латвії, Естонії та Литви, повідомляє УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

Як повідомили джерела в Міністерстві оборони Іспанії, зенітно-ракетний комплекс із радіусом дії до 120 кілометрів буде розгорнутий в Естонії протягом чотирьох місяців. Про цей крок у лютому цього року оголосила міністр оборони країни Маргарита Роблес, рішення ухвалене у межах зобов’язань Мадрида щодо захисту східного флангу НАТО.

Нещодавно Іспанія зробила свій внесок у посилення захисту повітряного простору Балтійського регіону. Повідомляється, що влада Естонії підтвердила інформацію про надання ЗРК в четвер, 6 квітня, після зустрічі Роблес зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Розгортання NASAMS в Естонії відбувається після спеціального запиту уряду балтійської країни, його підтримала вся Рада міністрів Іспанії, включаючи міністрів від лівої Unidas Podemos, молодшого коаліційного партнера PSOE у виконавчій владі. 

Нагадаємо

Міністр оборони Маргарита Роблес повідомила, що шість танків Leopard 2A4, які Іспанія пообіцяла відправити Україні, покинуть країну в другій половині квітня.

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