Испания развертывает NASAMS в Балтийском регионе для защиты воздушного пространства НАТО

ukru
Эксклюзив
12:17 • 25871 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 103298 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 130892 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 120499 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 134434 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 116972 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131428 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125350 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 109051 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102757 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 136387 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 118800 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 121377 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 117114 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 115016 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 213445 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 244061 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 183418 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 189236 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 224853 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 7617 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 78664 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 112137 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 120226 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 135737 просмотра
Актуальное
Испания развертывает NASAMS в Балтийском регионе для защиты воздушного пространства НАТО

Испания развертывает NASAMS в Балтийском регионе для защиты воздушного пространства НАТО

Киев • УНН

 • 816547 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Испания развертывает в Эстонии ЗРК NASAMS норвежского производства в рамках своих обязательств перед НАТО в Балтийском регионе. Системы будут защищать авиабазу Амари, где расположены истребители Альянса в составе ротационных смен для патрулирования воздушного пространства Латвии, Эстонии и Литвы, сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Как сообщили источники в Министерстве обороны Испании, зенитно-ракетный комплекс с радиусом действия до 120 километров будет развернут в Эстонии в течение четырех месяцев. Об этом шаге в феврале этого года объявила министр обороны страны Маргарита Роблес, решение принято в рамках обязательств Мадрида по защите восточного фланга НАТО.

Недавно Испания внесла свой вклад в усиление защиты воздушного пространства Балтийского региона. Сообщается, что власти Эстонии подтвердили информацию о предоставлении ЗРК в четверг, 6 апреля, после встречи Роблес со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Развертывание NASAMS в Эстонии произошло после специального запроса правительства балтийской страны, его поддержал весь Совет министров Испании, включая министров от левой Unidas Podemos, младшего коалиционного партнера PSOE в исполнительной власти. 

Напомним

Министр обороны Маргарита Роблес сообщила, что шесть танков Leopard 2A4, которые Испания пообещала отправить Украине, покинут страну во второй половине апреля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы