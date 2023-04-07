Испания развертывает NASAMS в Балтийском регионе для защиты воздушного пространства НАТО

Детали

Как сообщили источники в Министерстве обороны Испании, зенитно-ракетный комплекс с радиусом действия до 120 километров будет развернут в Эстонии в течение четырех месяцев. Об этом шаге в феврале этого года объявила министр обороны страны Маргарита Роблес, решение принято в рамках обязательств Мадрида по защите восточного фланга НАТО.

Недавно Испания внесла свой вклад в усиление защиты воздушного пространства Балтийского региона. Сообщается, что власти Эстонии подтвердили информацию о предоставлении ЗРК в четверг, 6 апреля, после встречи Роблес со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Развертывание NASAMS в Эстонии произошло после специального запроса правительства балтийской страны, его поддержал весь Совет министров Испании, включая министров от левой Unidas Podemos, младшего коалиционного партнера PSOE в исполнительной власти.

Напомним

Министр обороны Маргарита Роблес сообщила, что шесть танков Leopard 2A4, которые Испания пообещала отправить Украине, покинут страну во второй половине апреля.