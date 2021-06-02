Іспанія послаблює обмеження на роботу нічних клубів в регіонах з низьким рівнем COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. В регіонах Іспанії з низьким рівнем зараження коронавірусом буде дозволено відновити нічне життя до досягнення колективного імунітету, що очікується до середини серпня, заявив міністр охорони здоров'я в середу після зустрічі з регіональною владою, передає Reuters, інформує УНН.
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В регіонах, де рівень коронавірусної інфекції за 14 днів нижче 50 випадків на 100 000 осіб, можна буде відкривати дискотеки і клуби до 3 години ночі, хоча деякі обмеження збережуться.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, поки неясно, чи будуть дозволені танцювальні майданчики.
"Необхідно поступово повертатися до нормального життя. Необхідно винести уроки", - заявила журналістам міністр охорони здоров'я Кароліна Даріас.
Мадрид, де бари і ресторани відкриті до першої години ночі, незважаючи на те, що місто входить до п'ятірки регіонів з найвищим рівнем зараження, вимагає більшої гнучкості в коронавірусних обмеженнях.
Контекст
Загальний рівень зараження в Іспанії знизився до 118,5 випадків на 100 000 осіб в середу, майже вдвічі з кінця квітня, але тільки Балеарські острови, Валенсія і північноафриканский анклав Сеута відповідають вимогам для пом'якшення обмежень.
У регіонах із середнім ризиком і зниженим рівнем інфікування - а це більша частина країни - заклади також можуть бути відкриті, але з 30% заповненістю приміщень.
Незважаючи на різке скорочення числа смертей, офіційне число загиблих від COVID-19 в середу перевищило позначку в 80 000 людей.
Нагадаємо, Іспанія дозволить круїзним лайнерам знову швартуватися в своїх портах з 7 червня, повідомило міністерство транспорту. Влада пояснила рішення зниженням рівня захворюваності та розширенням вакцинації. Однак оператори судів повинні будуть виконувати вимоги міністерства охорони здоров'я, щоб забезпечити безпеку як для мандрівників, так і для населення.
Минулого тижня прем'єр-міністр країни Педро Санчес оголосив, що Іспанія дозволить в'їзд в країну людям з будь-якої точки світу з 7 червня за умови, що вони будуть вакциновані.