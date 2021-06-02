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Испания ослабляет ограничения на работу ночных клубов в регионах с низким уровнем COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. В регионах Испании с низким уровнем заражения коронавирусом будет разрешено возобновить ночную жизнь до достижения коллективного иммунитета, который ожидается к середине августа, заявил министр здравоохранения в среду после встречи с региональными властями, передает Reuters, информирует УНН.

Испания ослабляет ограничения на работу ночных клубов в регионах с низким уровнем COVID-19

Детали

В регионах, где уровень коронавирусной инфекции за 14 дней ниже 50 случаев на 100 000 человек, можно будет открывать дискотеки и клубы до 3:00 ночи, хотя некоторые ограничения сохранятся.

По сообщениям местных СМИ, пока неясно, будут ли разрешены танцевальные площадки.

“Необходимо постепенно возвращаться к нормальной жизни. Необходимо извлечь уроки”, — заявила журналистам министр здравоохранения Каролина Дариас.

Мадрид, где бары и рестораны открыты до часу ночи, несмотря на то, что город входит в пятерку регионов с самым высоким уровнем заражения, требует большей гибкости в коронавирусных ограничениях.

Контекст

Общий уровень заражения в Испании снизился до 118,5 случаев на 100 тыс. человек в среду, почти вдвое с конца апреля, но только Балеарские острова, Валенсия и североафриканский анклав Сеута соответствуют требованиям для смягчения ограничений.

В регионах со средним риском и пониженным уровнем инфицирования — а это большая часть страны — учреждения также могут быть открыты, но с 30% заполненностью помещений.

Несмотря на резкое сокращение числа смертей, официальное число погибших от COVID-19 в среду превысило отметку в 80 тыс. человек.

Напомним, Испания позволит круизным лайнерам снова швартоваться в своих портах с 7 июня, сообщило министерство транспорта. Власти объяснили решение снижением уровня заболеваемости и расширением вакцинации. Однако операторы судов должны будут выполнять требования министерства здравоохранения, чтобы обеспечить безопасность как для путешественников, так и для населения.

На прошлой неделе премьер-министр страны Педро Санчес объявил, что Испания разрешит въезд в страну людям с любой точки мира с 7 июня при условии, что они будут вакцинированы.

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