Испания ослабляет ограничения на работу ночных клубов в регионах с низким уровнем COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В регионах Испании с низким уровнем заражения коронавирусом будет разрешено возобновить ночную жизнь до достижения коллективного иммунитета, который ожидается к середине августа, заявил министр здравоохранения в среду после встречи с региональными властями, передает Reuters, информирует УНН.
Детали
В регионах, где уровень коронавирусной инфекции за 14 дней ниже 50 случаев на 100 000 человек, можно будет открывать дискотеки и клубы до 3:00 ночи, хотя некоторые ограничения сохранятся.
По сообщениям местных СМИ, пока неясно, будут ли разрешены танцевальные площадки.
“Необходимо постепенно возвращаться к нормальной жизни. Необходимо извлечь уроки”, — заявила журналистам министр здравоохранения Каролина Дариас.
Мадрид, где бары и рестораны открыты до часу ночи, несмотря на то, что город входит в пятерку регионов с самым высоким уровнем заражения, требует большей гибкости в коронавирусных ограничениях.
Контекст
Общий уровень заражения в Испании снизился до 118,5 случаев на 100 тыс. человек в среду, почти вдвое с конца апреля, но только Балеарские острова, Валенсия и североафриканский анклав Сеута соответствуют требованиям для смягчения ограничений.
В регионах со средним риском и пониженным уровнем инфицирования — а это большая часть страны — учреждения также могут быть открыты, но с 30% заполненностью помещений.
Несмотря на резкое сокращение числа смертей, официальное число погибших от COVID-19 в среду превысило отметку в 80 тыс. человек.
Напомним, Испания позволит круизным лайнерам снова швартоваться в своих портах с 7 июня, сообщило министерство транспорта. Власти объяснили решение снижением уровня заболеваемости и расширением вакцинации. Однако операторы судов должны будут выполнять требования министерства здравоохранения, чтобы обеспечить безопасность как для путешественников, так и для населения.
На прошлой неделе премьер-министр страны Педро Санчес объявил, что Испания разрешит въезд в страну людям с любой точки мира с 7 июня при условии, что они будут вакцинированы.