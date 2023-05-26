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Іспанія передасть Україні ще чотири танка Leopard 2 - Міноборони країни

Іспанія передасть Україні ще чотири танка Leopard 2 - Міноборони країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Іспанія передасть Україні ще чотири танка Leopard 2. Про це заявили у Міністерстві оборони Іспанії за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України, яку ще називають зустріччю у форматі "Рамштайн", передає УНН.

Деталі

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес в режимі відеоконференції взяла участь у дванадцятому засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Як зазначається, під час виступів міністрів-учасників Роблес повідомила про поточний статус поставок зброї з Іспанії, підкресливши, серед іншого, майбутню передачу ще 4 бойових танків Leopard 2A4 і нової партії машин піхоти TOA M-113.

Вона також підкреслила значний прогрес у підготовці українських військовослужбовців на території Іспанії, де наразі вже пройшли підготовку близько 1500 осіб. Роблес висловила сподівання, що країна зможе досягти річної мети з підготовки українських військових достроково.

Міністр завершила свою промову, підкресливши важливість єдності, рішучості та ефективності країн, які беруть участь у Контактній групі, і зазначила, що вони можуть розраховувати на постійну підтримку України з боку Іспанії стільки, скільки буде необхідно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Остін про "Рамштайн-12": обговорили надання Україні танків Leopard

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