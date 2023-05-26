Испания передаст Украине еще четыре танка Leopard 2 - Минобороны страны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Испания передаст Украине еще четыре танка Leopard 2. Об этом заявили в Министерстве обороны Испании по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которую еще называют встречей в формате "Рамштайн", передает УНН.
Детали
Министр обороны Испании Маргарита Роблес в режиме видеоконференции приняла участие в двенадцатом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Как отмечается, во время выступлений министров-участников Роблес сообщила о текущем статусе поставок оружия из Испании, подчеркнув, среди прочего, предстоящую передачу еще 4 боевых танков Leopard 2A4 и новой партии машин пехоты TOA M-113.
Она также подчеркнула значительный прогресс в подготовке украинских военнослужащих на территории Испании, где на данный момент уже прошли подготовку около 1500 человек. Роблес выразила надежду, что страна сможет достичь годовой цели по подготовке украинских военных досрочно.
Министр завершила свою речь, подчеркнув важность единства, решимости и эффективности стран, участвующих в Контактной группе, и отметила, что они могут рассчитывать на постоянную поддержку Украины со стороны Испании столько, сколько будет необходимо.
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