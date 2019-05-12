"Ісламська держава" заявила про створення своєї "провінції" в Індії

Пов’язана з бойовиками так звана інформагенція Amaq повідомила, що лідери угруповання назвали цю територію "Вілайя Хінд". У цьому ж повідомленні йдеться, що ісламісти завдали жертв армії Індії в місті Амфіпора, в окрузі Шопіан, в Кашмірі. Раніше індійська поліція заявила про знищення бойовика під час боїв у Шопіані.

Нинішня заява "Ісламської держави" може розглядатися як намір угруповання зміцнити свої позиції після того, як у квітні ісламісти були вигнані з самозваного "халіфату" в Іраку та Сирії.

Нагадаємо, в ході операції афганських спецпризначенців в північній провінції Баглан був убитий один з ватажків бойовиків “Ісламської держави”.