"Ісламська держава" заявила про створення своєї "провінції" в Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Бойовики екстремістського угруповання "Ісламська держава" заявили про створення своєї "провінції" в Індії після боїв із силами безпеки в спірному регіоні Кашмір, під час яких загинув імовірний бойовик-ісламіст. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Пов’язана з бойовиками так звана інформагенція Amaq повідомила, що лідери угруповання назвали цю територію "Вілайя Хінд". У цьому ж повідомленні йдеться, що ісламісти завдали жертв армії Індії в місті Амфіпора, в окрузі Шопіан, в Кашмірі. Раніше індійська поліція заявила про знищення бойовика під час боїв у Шопіані.
Нинішня заява "Ісламської держави" може розглядатися як намір угруповання зміцнити свої позиції після того, як у квітні ісламісти були вигнані з самозваного "халіфату" в Іраку та Сирії.
Нагадаємо, в ході операції афганських спецпризначенців в північній провінції Баглан був убитий один з ватажків бойовиків “Ісламської держави”.