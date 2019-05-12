"Исламское государство" заявило о создании своей "провинции" в Индии

Связанное с боевиками так называемое информагентство Amaq сообщило, что лидеры группировки назвали эту территорию "Вилайя Хинд". В этом же сообщении говорится, что исламисты нанесли удар армии Индии в городе Амфипора, в округе Шопиан, в Кашмире. Ранее индийская полиция заявила об уничтожении боевика во время боев в Шопиани.

Нынешнее заявление "Исламского государства" может рассматриваться как намерение группировки укрепить свои позиции после того, как в апреле исламисты были изгнаны из самозваного "халифата" в Ираке и Сирии.

Напомним, в ходе операции афганских спецназовцев в северной провинции Баглан был убит один из главарей боевиков "Исламского государства".