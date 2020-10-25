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Ірина Верещук розповіла, чим буде "дивувати виборця" у разі потрапляння до другого туру виборів мера Києва

Київ • УНН

 • 9410 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Через “ковід” можливості вести кампанію досить обмежені, а тому комунікація через ЗМІ з метою переконання виборців у спроможності бути лідером громади стануть головним завданням для Ірини Верещук під час змагання за крісло мера, у разі проходження до другого туру виборів в столиці. Про це вона розповіла журналістам під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“...я бачу, що ситуація погіршується, статистика невблаганно показує 7 і більше тисяч щодня (тих, що захворіли на “ковід”, — ред), летальність зростає, і зрозуміло, що за два тижні прийти до людей і очі в очі домогтися контакту — це буде важко.

Буду просити у вас, у медіа підтримки — повірити у мою можливість бути лідером громади.

Тому — медіа комунікації. Випереджуючи ваше запитання про ролик, який я обіцяла у 2 турі — так він буде (мова про відео з парасолькою — ред), — сказала кандидат.

Нагадаємо, за даними екзит-полів, до другого туру виборів мера Києва ще мають шанси вийти як Олександр Попов, так і Ірина Верещук. Розрив між ними складає менше 1%.

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