Ірина Верещук розповіла, чим буде "дивувати виборця" у разі потрапляння до другого туру виборів мера Києва

“...я бачу, що ситуація погіршується, статистика невблаганно показує 7 і більше тисяч щодня (тих, що захворіли на “ковід”, — ред), летальність зростає, і зрозуміло, що за два тижні прийти до людей і очі в очі домогтися контакту — це буде важко.

Буду просити у вас, у медіа підтримки — повірити у мою можливість бути лідером громади.

Тому — медіа комунікації. Випереджуючи ваше запитання про ролик, який я обіцяла у 2 турі — так він буде (мова про відео з парасолькою — ред), — сказала кандидат.

Нагадаємо, за даними екзит-полів, до другого туру виборів мера Києва ще мають шанси вийти як Олександр Попов, так і Ірина Верещук. Розрив між ними складає менше 1%.