Ирина Верещук рассказала, чем будет "удивлять избирателя" в случае попадания во второй тур выборов мэра Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Из-за "ковид" возможности вести кампанию весьма ограничены, а потому коммуникация через СМИ для убеждения избирателей в способности быть лидером общины станут главной задачей для Ирины Верещук во время соревнования за кресло мэра, в случае прохождения во второй тур выборов в столице. Об этом она рассказала журналистам во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"... я вижу, что ситуация ухудшается, статистика неумолимо показывает 7 и более тысяч ежедневно (тех, что заболели "ковид", - ред.), летальность возрастает, и понятно, что за две недели прийти к людям и глаза в глаза добиться контакта - это будет трудно.
Буду просить у вас, у медиа поддержки - поверить в мою возможность быть лидером общины.
Поэтому - медиа коммуникации. Опережая ваш вопрос о ролике, который я обещала во 2 туре - да, он будет (речь о видео с зонтиком - ред.), - сказала кандидат.
Напомним, по данным экзит-полов, во второй тур выборов мэра Киева еще имеют шансы выйти как Александр Попов, так и Ирина Верещук. Разрыв между ними составляет менее 1%.