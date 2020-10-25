Ирина Верещук рассказала, чем будет "удивлять избирателя" в случае попадания во второй тур выборов мэра Киева

"... я вижу, что ситуация ухудшается, статистика неумолимо показывает 7 и более тысяч ежедневно (тех, что заболели "ковид", - ред.), летальность возрастает, и понятно, что за две недели прийти к людям и глаза в глаза добиться контакта - это будет трудно.

Буду просить у вас, у медиа поддержки - поверить в мою возможность быть лидером общины.

Поэтому - медиа коммуникации. Опережая ваш вопрос о ролике, который я обещала во 2 туре - да, он будет (речь о видео с зонтиком - ред.), - сказала кандидат.

Напомним, по данным экзит-полов, во второй тур выборов мэра Киева еще имеют шансы выйти как Александр Попов, так и Ирина Верещук. Разрыв между ними составляет менее 1%.