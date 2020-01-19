Іранський керівник розслідування авіакатастрофи МАУ може відвідати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Представник Бюро з розслідування авіаційних подій Ірану, керівний розслідуванням катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в аеропорту Тегерана, може прибути в Україну протягом тижня. Про це йдеться в заяві Ради з безпеки на транспорті Канади (TSB), повідомляє УНН.
Представник Ірану може зустрітися з керівництвом Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України.
"Відповідальний слідчий Бюро з розслідування авіаційних подій Ісламської Республіки Іран може поїхати в Україну на цьому тижні, щоб зустрітися з представниками Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України, обговорити розслідування і відвідати лабораторію по розшифровки бортових самописців", - зазначається в повідомленні.
Також протягом тижня в Україну приїдуть експерти Ради з безпеки на транспорті Канади (TSB).
Нагадаємо, розслідування катастрофи літака МАУ є пріоритетом СБУ.