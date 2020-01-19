Баканов: розслідування катастрофи літака МАУ є пріоритетом СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Для Служби безпеки України розслідування та встановлення причинно-наслідкового ланцюгу подій катастрофи літака МАУ в Ірані є пріоритетом. На цьому наголосив Голова СБУ Іван Баканов, передає УНН із посиланням на повідомлення на офіційній сторінці СБУ у Facebook.
Як повідомили у прес-службі, голова СБУ взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих внаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані.
“8 січня 2020 року стало чорним днем в історії України та усього світу. Жахлива трагедія в Ірані забрала життя одинадцяти наших співвітчизників. І суспільство вимагає відповідей щодо дійсних причин цього горя та притягнення усіх винних до відповідальності. Для СБУ розслідування та встановлення причинно-наслідкового ланцюгу подій цієї катастрофи є пріоритетом”, — наголосив Баканов.
За його словами, українці мають почуватися захищеними у кожному куточку світу, незалежно від обставин.
"Це є питанням колективної безпеки, безпеки країни та кожного з нас. І всі країни мають працювати разом, аби мінімізувати в майбутньому навіть теоретичний ризик повторення подібних жахливих трагедій”, — підкреслив очільник Служби.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський поклав квіти на місці прощання з жертвами авіакатастрофи. Також він коротко поспілкувався з родичами загиблих і висловив їм щирі співчуття.