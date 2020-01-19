Баканов: расследование катастрофы самолета МАУ является приоритетом СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Для Службы безопасности Украины расследование и установление причинно-следственной цепи событий катастрофы самолета МАУ в Иране является приоритетом. Об этом заявил Председатель СБУ Иван Баканов, передает УНН со ссылкой на сообщение на официальной странице СБУ в Facebook.
Как сообщили в пресс-службе, председатель СБУ принял участие в церемонии памяти погибших в результате катастрофы самолета МАУ в Иране.
"8 января 2020 года стало черным днем в истории Украины и всего мира. Ужасная трагедия в Иране унесла жизни одиннадцати наших соотечественников. И общество требует ответов относительно действительных причин этого горя и привлечения всех виновных к ответственности. Для СБУ расследование и установление причинно-следственной цепи событий этой катастрофы является приоритетом", - подчеркнул Баканов.
По его словам, украинцы должны чувствовать себя защищенными в каждом уголке мира, независимо от обстоятельств.
"Это вопрос коллективной безопасности, безопасности страны и каждого из нас. И все страны должны работать вместе, чтобы минимизировать в будущем даже теоретический риск повторения подобных ужасных трагедий", - подчеркнул глава Службы.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы на месте прощания с жертвами авиакатастрофы. Также он коротко пообщался с родственниками погибших и выразил им искренние соболезнования.