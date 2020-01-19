Иранский руководитель расследования авиакатастрофы МАУ может посетить Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Представитель Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана, руководящий расследованием катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в аэропорту Тегерана, может прибыть в Украину в течение недели. Об этом говорится в заявлении Совета по безопасности на транспорте Канады (TSB), сообщает УНН.
Представитель Ирана может встретиться с руководством Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины.
"Ответственный следователь Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран может поехать в Украину на этой неделе, чтобы встретиться с представителями Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины, обсудить расследование и посетить лабораторию по расшифровке бортовых самописцев", - отмечается в сообщении.
Также в течение недели в Украину приедут эксперты Совета по безопасности на транспорте Канады (TSB).
Напомним, расследование катастрофы самолета МАУ является приоритетом СБУ.