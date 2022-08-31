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Іран заявляє, що хоче "сильніших" гарантій для ядерної угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Іран хоче, щоб у текст, запропонований ЄС, були включені "сильніші" гарантії, спрямовані на порятунок ядерної угоди Тегерана зі світовими державами 2015 року, заявив у середу міністр закордонних справ Хоссейн Амір-Абдоллахян. Про це пише AFP, передає УНН.

Іран заявляє, що хоче "сильніших" гарантій для ядерної угоди

Цитата

"Ми думаємо про те, як досягти сильного тексту щодо гарантії і отримати сильніші гарантії", — сказав він на спільній пресконференції в Москві зі своїм російським колегою сергієм лавровим.

"Мої колеги уважно вивчають текст американської сторони", - сказав Амір-Абдоллахян про відповідь Вашингтона на пропозиції Тегерана за текстом ЄС, який було представлено 8 серпня.

"Ми хочемо закріпити в тексті думку про те, що Міжнародне агентство з атомної енергії концентрується на своєму технічному завданні і відходить від своєї політичної ролі", - сказав він.

Контекст

Сполучені Штати непохитні у тому, щоб Тегеран співпрацював з МАГАТЕ, щоб розвіяти підозри щодо виявлених слідів урану на трьох незаявлених об'єктах.

У понеділок президент Ебрагім Раїсі заявив, що відновлення атомної угоди буде "безглуздим", якщо МАГАТЕ не покладе край своєму розслідуванню трьох незаявлених об'єктів.

Угода 2015 року між Іраном та шістьма світовими державами – Великою Британією, Китаєм, Францією, Німеччиною, росією та Сполученими Штатами – надала Тегерану ослаблення санкцій в обмін на обмеження його ядерної програми.

Угода, офіційно відома як Спільний всеосяжний план дій, спрямована на запобігання розробці Іраном ядерної зброї, те що він завжди заперечував.

Але США в односторонньому порядку вийшли з угоди за тодішнього президента Дональда Трампа в 2018 році і розпочали повторне введення жорстких санкцій, що спонукало Тегеран відмовитися від своїх власних зобов'язань.

Минулого тижня, на тлі зростання надій на відродження угоди, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв'ю CNN відкинув ідею закриття агентством розслідування щодо незаявлених об'єктів без отримання відповідей.

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