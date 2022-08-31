Иран заявляет, что хочет "более сильных" гарантий для ядерного соглашения

Цитата

"Мы думаем о том, как достичь сильного текста по гарантии и получить более сильные гарантии", — сказал он на совместной пресс-конференции в Москве со своим российским коллегой сергеем лавровым.

"Мои коллеги внимательно изучают текст американской стороны", - сказал Амир-Абдоллахян об ответе Вашингтона на предложения Тегерана по тексту ЕС, представленному 8 августа.

"Мы хотим закрепить в тексте мнение о том, что Международное агентство по атомной энергии концентрируется на своей технической задаче и отходит от своей политической роли", - сказал он.

Контекст

Соединенные Штаты непреклонны в том, чтобы Тегеран сотрудничал с МАГАТЭ, чтобы развеять подозрения относительно обнаруженных следов урана на трех незаявленных объектах.

В понедельник президент Эбрагим Раиси заявил, что возобновление ядерного соглашения будет "бессмысленным", если МАГАТЭ не положит конец своему расследованию трех незаявленных объектов.

Соглашение 2015 года между Ираном и шестью мировыми государствами – Великобританией, Китаем, Францией, Германией, россией и Соединенными Штатами – предоставило Тегерану ослабление санкций в обмен на ограничение его ядерной программы.

Соглашение, официально известное как Общий всеобъемлющий план действий, направлено на предотвращение разработки Ираном ядерного оружия, на то, что он всегда отрицал.

Но США в одностороннем порядке вышли из соглашения при тогдашнем президенте Дональде Трампе в 2018 году и приступили к повторному введению жестких санкций, что побудило Тегеран отказаться от своих собственных обязательств.

На прошлой неделе, на фоне роста надежд на возрождение сделки, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью CNN отверг идею закрытия агентством расследования по незаявленным объектам без получения ответов.