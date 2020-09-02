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Інженеру повідомили підозру через неякісний ремонт Русанівського каналу

Київ • УНН

 • 12770 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Інженеру технагляду повідомили про підозру через неякісний ремонт столичного Русанівського каналу. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

Інженеру повідомили підозру через неякісний ремонт Русанівського каналу

"... повідомлено про підозру інженеру з технічного нагляду одного з комунальних підприємств Київської міської державної адміністрації у неналежному виконані своїх службових обов'язків, що потягнуло тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2018-2019 років підрядною організацією за кошти столичного бюджету були проведені роботи з капітального ремонту елементів благоустрою Русанівського каналу вздовж вулиці Флоренції.

"Затверджуючи акти виконаних робіт, інженер технічного нагляду комунального підприємства не перевірив достовірність відомостей, внесених підрядником до офіційних документів, та підписав вказані акти попри те, що фактично роботи були здійснені не в повному обсязі", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що підрядником були завищені обсяги робіт з установлення огорож, улаштування люків, посіву газонів, встановлення дощувачів тощо.

"Внаслідок таких неправомірних дій територіальній громаді міста Києва завдано збитків на загальну суму понад 1, 2 млн гривень", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, в межах вказаного кримінального провадження раніше було повідомлено про підозру екскерівнику підрядної організації, який вніс до офіційних документів неправдиві відомості.

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