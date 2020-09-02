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Инженеру сообщили подозрение из-за некачественного ремонта Русановского канала

Киев • УНН

 • 12770 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Инженеру технадзора сообщили о подозрении из-за некачественного ремонта столичного Русановского канала. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.

Инженеру сообщили подозрение из-за некачественного ремонта Русановского канала

"... сообщено о подозрении инженеру по техническому надзору одного из коммунальных предприятий Киевской городской государственной администрации в ненадлежащем выполнении своих служебных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, в течение 2018-2019 годов подрядной организацией за счет столичного бюджета были проведены работы по капитальному ремонту элементов благоустройства Русановского канала вдоль улицы Флоренции.

"Утверждая акты выполненных работ, инженер технического надзора коммунального предприятия не проверил достоверность сведений, внесенных подрядчиком в официальные документы, и подписал указанные акты несмотря на то, что фактически работы были осуществлены не в полном объеме", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подрядчиком были завышены объемы работ по установке ограждений, устройству люков, посеву газонов, установке дождевателей и тому подобное.

"В результате таких неправомерных действий территориальной общине города Киева нанесен ущерб на общую сумму более 1,2 млн гривен", - добавили в прокуратуре.

Напомним, в рамках указанного уголовного производства ранее было сообщено о подозрении экс-руководителю подрядной организации, который внес в официальные документы ложные сведения.

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