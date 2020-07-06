Інцидент в аеропорту Афін: одну українку пропустили до Греції у порядку виключення

"Зусиллями консула та адвоката було отримано згоду грецької влади на пропуск у порядку виключення однієї з наших громадянок на територію Греції. Для зазначеної особи було зроблено виключення, як для студентки", - повідомив співрозмовник УНН.

Зазначимо, напередодні кореспондент УНН спілкувався із однією з пасажирок, яка подорожувала транзитом та прямувала на навчання до Франції.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що 17 громадян України після прибуття під час паспортного контролю не впустили на в’їзд до Греції.

Пізніше УНН повідомили у департаменті консульської служби МЗС, що групу громадян України не пустили через карантинні обмеження і заборону на в'їзд з України.

Водночас, зі слів однієї з пасажирок, громадян України не пропустили в аеропорту Афін через відсутність довгострокової візи або дозволу на проживання, в залежності від причини поїздки.

Консули України в Греції у свою чергу повідомили, що співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до непропущених громадян України, яких віднесено до категорії "небажані", не застосовувалась процедура "депортації".