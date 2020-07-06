Инцидент в аэропорту Афин: одну украинку пропустили в Грецию в порядке исключения

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Греческие власти дали согласие на пропуск в порядке исключения одного из граждан Украины, которые застряли накануне в аэропорту Афин, на территорию Греции. Об этом в комментарии УНН сообщил директор департамента консульской службы МИДа Украины Сергей Погорельцев.

"Усилиями консула и адвоката было получено согласие греческих властей на пропуск в порядке исключения одной из наших гражданок на территорию Греции. Для указанного лица было сделано исключение, как для студентки", - сообщил собеседник УНН.

Отметим, накануне корреспондент УНН общался с одной из пассажирок, которая путешествовала транзитом и направлялась на обучение во Францию.

Напомним, накануне стало известно, что 17 граждан Украины по прибытию во время паспортного контроля не пустили на въезд в Грецию.

Позже УНН сообщили в департаменте консульской службы МИДа, что группу граждан Украины не пустили из-за карантина и запрета на въезд из Украины.

В то же время, по словам одной из пассажирок, граждан Украины не пропустили в аэропорту Афин из-за отсутствия долгосрочной визы или вида на жительство, в зависимости от причины поездки.

Консулы Украины в Греции в свою очередь сообщили, что сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к непропущенным гражданам Украины, которые отнесены к категории "нежелательные", не применялась процедура "депортации".

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