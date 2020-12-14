Інтерпол не розшукував жодного кримського правопорушника — прокурор АРК

“Її немає (роботи Українського Бюро Інтерполу — ред.), по суті. Вони передають нам роз’яснення позиції Інтерполу — і все. Безпосередньо зі штаб-квартирою Інтерполу ми не комунікуємо, такий порядок. Зазначу, що фактично ще жоден кримський правопорушник через канали Інтерполу не розшукувався”, — заявив Поночовний.

Також прокурор відзначив проблему з оголошенням підозрюваних та обвинувачених у “кримських справах” у міжнародний розшук через Інтерпол. Зокрема, одного з командирів “самооборони Криму” — Армена Мартояна на призвисько “Самвел”.

“Щодо „Самвела“ ми зараз пішли шляхом двосторонніх договорів. Недавно скерували у Вірменію запит про міжнародну правову допомогу, оскільки з’явилася інформація, що він там. „Самвел“ оголошувався в розшук через канали Інтерполу, проте був у них недовго, згодом Інтерпол зняв його з розшуку у зв’язку з тим, що переслідування нібито мало політично вмотивований характер”, — додав прокурор.

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За словами Поночовного, прокуратура АРК подавала до Інтерполу матеріали щодо розшуку “кримських самооборонівців”, які причетні до викрадення Героя України Решата Аметова.

“Їхні дії кваліфіковані за загальнокримінальними статтями. Але Інтерпол самоусунувся і від їх розшуку. Тепер спробуємо третій варіант, посилаючись на інформацію про те, що вони готові всебічно сприяти розшуку воєнних злочинців. Подамо матеріали щодо розшуку підозрюваних за статтею 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни)”, — підсумував Поночовний.

Нагадаємо, у вересні 2019 року МВС показало фото підозрюваних у викраденні вбитого у Криму Решата Аметова, тіло якого було виявлено в полі біля села Земляничне Білогірського району АР Крим з зовнішніми ознаками насильницької смерті 15 березня 2014 року.

Нагадаємо, у 2017 році указом Президента України Решату Аметову присвоєно звання Героя України посмертно.